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Ferraro, Ghiringhelli e Bianchi sfrecciano “Sotto la Rocca” ad Angera

La gara valida per il circuito del Piede d'Oro ha visto al via oltre 350 sportivi che si sono misurati sul percorso disegnato nell'oasi della Bruschera. Ecco come è andata

piede d'oro 2026 corri sotto la rocca angera

Con la suggestiva Rocca a osservare dall’alto (e a dare il nome alla manifestazione) si è disputata domenica 7 giugno la prova di Angera valida per il circuito podistico del Piede d’Oro, la 8a edizione della “Corri sotto la Rocca” con partenza e arrivo sul lungolago.

Al via si sono presentati oltre 350 sportivi per affrontare un percorso di 9,1 chilometri, affiancato dal “corto” di 5 chilometri e dal minigiro da 600 metri per i bambini grazie alla puntuale organizzazione della San Quirico Running in collaborazione con il Comitato dei Genitori di Angera.

La vittoria assoluta è andata a Lorenzo Ferraro che ha impiegato meno di 33′ per completare un tracciato disegnato all’interno dell’oasi della Bruschera. Alle sue spalle Luca Ghiringhelli, secondo ma vincitore della classifica del Piede d’Oro con le insegne dell‘Atletica Verbano. Terzo posto assoluto per Matteo Raimondi (anch’egli non iscritto PdO) e podio del Piede d’Oro completato da Fernando Coltro (Valbossa) e Carlo Simone Prina (Arsaghese). A seguire nell’ordine, Matteo Casella (Verbano), Alberto Rossi (Arsaghese) e Salah Argoub (Gavirate) tutti con distacchi piuttosto contenuti.

La classifica femminile è stata vinta da Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) che ha tagliato il traguardo in 38.13 ottenendo il quarto successo stagionale nel PdO e precedendo Sofia Barbetta (Valbossa) e Greta Furlani. A seguire Elena Begnis (Arcisate), Paola Turriziani (Runner Varese), Antonella Flauto e Margherita Maria Quadri.

In questo periodo il calendario del Piede d’Oro non ammette pause: sabato prossimo – 13 giugno – l’appuntamento è a Brenno Useria, frazione di Arcisate, per la “Brennight Run”: si parte alle ore 20 per l’unica prova stagionale da disputare in serale. L’organizzazione è affidata all’Atletica Arcisate.

PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO

15 marzo: Varese – 41a Marciando per la vita – Non disputata per maltempo
22 marzo:  Arsago Seprio – Arsalonga (Santaromita | Bianchi)
29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)
6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)
12 aprile: Brebbia (Ronché) – 24a Stramulino (Stabile | Barbetta)
3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Santaromita | Menegotto)
10 maggio: Castiglione Olona – 17a Athlon Run (Santaromita | Begnis)
17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running (Coltro | Bianchi)
24 maggio: Cocquio Trevisago – 21a Camminiamo Insieme (Coltro | Barbetta)
31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Barbetta)
7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Ghiringhelli | Bianchi)
13 giugno: Arcisate (Brenno) – 6a Brennight
21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno
5 luglio: Arcisate – 39a Quatar pass per Arcisà
Pausa estiva
13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello
4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero
11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese
18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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