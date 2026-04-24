La lite stradale a Cocquio Trevisago finisce a morsi e con una gamba spezzata

La strettoia, due auto che si incontrano, uno dei due non vuole dare la precedenza, nasce un diverbio e si arriva alle mani.

È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto a Cocquio Trevisago venerdì sera intorno alle 18.30 quando il centro della località Sant’Andrea si è d’un tratto trovato blindato con una strada bloccata da due auto dei carabinieri di Besozzo e i lampeggianti di ambulanza e automedica arrivate per soccorrere le persone rimaste ferite.

Si tratta di un uomo di 58 anni che ha lamentato una frattura alla parte bassa della gamba e si è visto lanciare un vaso di fiori contro l’auto che guidava. La persona che era di fianco a lui, il trasportato, un ragazzo di 31 anni è stato anch’egli aggredito, con un morso ad un braccio.

I due stavano salendo con un’utilitaria lungo la strada per Caldana quando d’un tratto sopraggiungeva un veicolo che a quanto pare non voleva dare la precedenza. Così ne è nato un diverbio e a dare man forte al conducente dell’auto che scendeva dalla strada sarebbero arrivati alcune persone sue conoscenti e famigliari che abitano nelle immediate vicinanze.

I carabinieri arrivati pochi minuti dopo i fatti hanno identificato una serie di soggetti residenti in una casa nei pressi dell’incidente da cui sarebbe partito anche un lancio di un vaso indirizzato verso il veicolo del ferito.

La posizione delle persone coinvolte nella lite è al vaglio dei carabinieri.

Un episodio grave che ha shoccato diversi minori in quel momento per le strade del paese reduci da un’attività di volontariato: sono stati allontanati dal punto in cui è avvenuto il fatto da alcuni adulti che appena hanno visto la situazione di pericolo sono intervenuti a loro tutela.