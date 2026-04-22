Ad Angera un weekend di eventi tra cultura, tradizione e memoria

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma dal 24 al 26 aprile ad Angera, con iniziative che spaziano dalla cultura alla valorizzazione del territorio, dallo sport alle celebrazioni istituzionali.

Si parte venerdì 24 aprile alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Gabriele Basilico. I libri, i luoghi”, dedicata al grande fotografo Gabriele Basilico e alle trasformazioni del paesaggio urbano contemporaneo. L’esposizione, curata da Roberto Mutti, sarà ospitata presso il Kapannone dei Libri (via Verdi 35) con ingresso libero.

La giornata di sabato 25 aprile si aprirà sul lungolago con il mercatino a km 0, dove i produttori locali proporranno i loro prodotti dalle 8 alle 13 in Piazza Garibaldi, zona fontana. Sempre nella stessa area, dalle 9 alle 20, si terrà “Creativamente”, iniziativa dedicata ad arti e sapori del Nord Ovest.

Ampio spazio anche allo sport con la gara interregionale di canottaggio per imbarcazioni Jola Lariana ed Elba, organizzata dall’Associazione Canottieri De Bastiani in collaborazione con il comitato provinciale di Varese. Le competizioni si svolgeranno dalle 9 alle 18 con ritrovo sul lungolago in viale Repubblica.

Sempre sabato si terranno le celebrazioni per l’81° anniversario della Festa della Liberazione: il programma prevede il ritrovo alle 9.30 in Piazza Parrocchiale, la Santa Messa, il corteo fino al monumento ai caduti in Piazza della Vittoria e la conclusione in Sala Consiliare con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, sarà possibile visitare il Civico Museo Archeologico, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle proprie collezioni, inclusa la nuova sezione dedicata alla preistoria. Apertura e programma saranno replicati anche domenica.

Il weekend si concluderà domenica 26 aprile con la Festa di Primavera: una giornata all’insegna di artigianato e fiori, in programma dalle 9 alle 19 sul lungolago in Piazza Garibaldi.

Un calendario variegato che unisce cultura, tradizione e partecipazione, offrendo occasioni per vivere il territorio in tutte le sue sfaccettature.