Agesp Energia mette in guardia dal rischio di truffa

Agesp Energia mette in guardia contro le truffe: all’azienda di Busto Arsizio sono arrivate “diverse segnalazioni da parte di Clienti che soggetti terzi e/o call center NON autorizzati dalla scrivente Società stanno contattando i nostri Clienti presentandosi come operatori di AGESP Energia o suoi incaricati, con chiamate per richieste di appuntamento presso le abitazioni motivate da presunte scadenze di prezzo e/o contrattuali riferite alla fornitura di Gas e/o di Energia Elettrica”.

In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che si tratta di soggetti che non hanno alcun rapporto con Agesp Energia si invitano i clienti a non fornire informazioni riguardanti il proprio contratto di fornitura di gas e/o di energia elettrica né copia delle bollette in quanto AGESP Energia è già in possesso dei dati dei proprio clienti.

“Ricordiamo altresì che Agesp Energia, anche alla luce dell’emergenza COVID, propone solo appuntamenti in sicurezza presso i propri uffici, NON effettuando visite presso le abitazioni private: si invita quindi a diffidare dei falsi addetti AGESP Energia che potrebbero bussare alla porta dei cittadini e, in caso di dubbi, a chiamare il nostro Numero Verde Gratuito 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 oppure a contattare direttamente i Carabinieri o gli altri organi di Polizia, perché potrebbe anche trattarsi di un tentativo di truffa”.