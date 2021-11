Ai bambini delle scuole di Gallarate arriva in regalo il libro sulla sicurezza stradale

Nelle scuole di Gallarate arrivano i libri della campagna “Usa la bici in sicurezza”, frutto del progetto avviato dal Comune a partire dal 2017.

L’assessore alla sicurezza Francesca Caruso, accompagnata dal sovraintendente di Polizia Locale Antonella Marciano e di volta in volta da sindaco e altri assessori, sta distribuendo il volume nelle scuole primarie cittadine.

«A causa del Covid l’anno scorso voi non avete potuto venire a teatro come facevamo sempre con le classi quarte» ha detto oggi ai piccoli alunni delle quinte di Cedrate «allora abbiamo pensato ad un regalo per voi».

Alle primarie di via Col di Lana a Cedrate l’agente Marciano, l’assessore e il sindaco Andrea Cassani hanno colto l’occasione, nelle classi, per un “ripasso” delle regole della strada, che sono comunque ben in mente ai bambini: prontissimi hanno risposto alle domande, in particolare riepilogando le attenzioni richieste ai pedoni e ai ciclisti.

Il volume “Usa la bici in sicurezza” contiene le schede sulle diverse regole e attenzioni per i ciclisti, oltre che un riepilogo dei diversi momenti della campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto anche Ivan Basso.

Il “tour” di distribuzione dei libri sta toccando ovviamente tutte le scuole primarie cittadine, con la consegna appunto alle classi quinte. Lunedì i volumi sono stati distribuiti alle classi di Cajello, mercoledì toccherà invece alle Dante in centro, poi a Moriggia e alle scuole di via Padre Lega ai Ronchi. «Lunedì saremo a Madonna in Campagna e ad Arnate, il 24 novembre a Cascinetta, il 25 a Crenna, poi andremo nei licei» concludo Caruso.