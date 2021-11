A Busto Arsizio tornano le “Domeniche al Museo”

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, durante la quale le collezioni museali si sono raccontate soprattutto online, i Musei Civici di Busto Arsizio tornano a riproporre approfondimenti tematici finalmente in presenza con le consuete “Domeniche ai musei”: 2 appuntamenti mensili fino a settembre 2022, per un totale di 16 incontri – di cui 8 inediti – per accompagnare il pubblico di grandi e piccini a riscoprire le collezioni civiche, riprendendo il filo del discorso là dove si era interrotto prima della pandemia. Agli appuntamenti già in programma e non svolti, si aggiungeranno infatti nuovi incontri che arricchiranno con ulteriori approfondimenti i filoni tematici dedicati a ognuno dei due musei civici.

«Abbiamo a lungo desiderato poter riproporre le nostre “Domeniche al museo”, a cui tanta parte del pubblico dei nostri due spazi culturali è interessata. Poter riaprire le porte a grandi e piccoli, a cui ‘raccontare’ di nuovo le nostre collezioni e raccolte d’arte e artigianato con linguaggi creativi e alternativi è quindi un’altra grande conquista della cultura in città dopo le forti limitazioni imposte dalla pandemia – afferma la vicesindaco e assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli -. Un risultato a cui guardare con interesse e fiducia, grazie al grande lavoro del nostro Servizio di didattica museale e territoriale, un vero punto di forza dell’assessorato alla Cultura. Aspettiamo tutti, al Museo, quindi, per domeniche insieme, di conoscenza ed approfondimento e, perché no, di evasione».

Il nuovo calendario prenderà il via domenica 21 novembre presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, con un appuntamento incentrato su uno dei “personaggi che hanno stoffa”, Giuseppe Borri, a cui è dedicata una delle due torrette del museo. Nelle domeniche successive saranno presentati altri affascinati personaggi che hanno segnato la storia del tessile e della tradizione industriale, anche ben oltre i confini di Busto Arsizio.

Presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna il pubblico continuerà a fare la conoscenza di “Personaggi in cerca di autore”, scoprendo con l’aiuto della guida le diverse interpretazioni che gli artisti del museo hanno dato a uno stesso soggetto.

Infine, non potevano mancare le Giocomerende dedicate alle famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni, che si svolgeranno una domenica al mese, alternativamente in uno dei due musei cittadini, secondo temi sempre diversi, per educare i visitatori di domani alla bellezza della cultura con attività divertenti a misura di bambino!

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Tutte le attività sono gratuite.

È richiesta la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare tramite piattaforma Eventbrite ai link che saranno comunicati circa 10 giorni prima di ogni appuntamento sui seguenti canali di comunicazione: homepage del Comune di Busto Arsizio (sezione “News dal Comune”), pagina Facebook “Didattica museale e territoriale città di Busto Arsizio” e profilo Instagram “bustoarsiziomusei”.

Nel caso delle Giocomerende, i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per l’intera durata dell’attività.

Fino a diverse disposizioni si ricorda che, salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del Green Pass e indossare la mascherina per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori normative che saranno in vigore al momento dello svolgimento dei percorsi.

Di seguito il link per prenotarsi al primo appuntamento, dedicato agli adulti, in programma per domenica 21 novembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ricordi-per-un-anno-al-museo-del-tessile-211121-207110141007