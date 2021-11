Da Cairate all’Expo, Alice Olivetto va a Dubai

Arriva da Cairate l’unica under 35 della provincia che prenderà parte ad un importante workshop internazionale.

La giovane si chiama Alice Olivetto : i cairatesi hanno avuto modo di conoscerla grazie alle recenti elezioni amministrative, che l’hanno vista candidata nel gruppo di Andrea Di Salvo.

Sono proprio i compagni di squadra di “Progetto Comune Cairate” che annunciano il bel traguardo raggiunto da Olivetto ed esprimono il loro orgoglio per quanto la giovane stia realizzando, con l’impegno nella politica locale e negli studi universitari.

“Oggi vogliamo fare i migliori auguri alla nostra Alice – scrive il gruppo di Di Salvo in un post su Facebook – Sono passati solo quattro giorni dalla discussione della sua tesi per la Laurea di Master in BIM Manager ed eccola in partenza per Dubai dove parteciperà a un Workshop Internazionale in occasione di Expo 2020. Soli 15 professionisti Under 35 sono stati ammessi come rappresentanti dell’Italia, e Alice è l’unica proveniente dalla provincia di Varese.