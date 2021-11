In occasione dell’evento “Cammina Foreste” organizzato da ERSAF, e nell’ambito degli eventi per la “Festa dell’Albero” di Legambiente, il circolo di Legambiente di Castronno e l’Associazione “Il Bosco” di Sumirago, organizzano una camminata nei boschi tra Sumirago e Castronno. (nella foto il Monte Rosa visto da Sumirago in una foto di Claudio Montagner)

Sarà un’occasione per conoscere il territorio in cui viviamo ed entrare in contatto con la natura, per riscoprire bellezza e biodiversità.

Il ritrovo è domenica 14 alle ore 9:00 presso il piazzale antistante il Tigros di Castronno.

L’iniziativa è aperta a tutti.