Canto e persone transgender, un mese di appuntamenti online con LaSalvaVoce

Un nuovo contenuto ogni giorno dall’1 al 24 dicembre per parlare della voce e dei cambiamenti vocali che le persone transgender attraversano durante il percorso di transizione. “Salvavoce is coming to town” è l’iniziativa natalizia lanciata dalla pagina Instagram LaSalvaVoce: il progetto di divulgazione ideato dalla cantante e docente di canto Carolina Lidia Facchi. Tante iniziative in programma per un mese tutto dedicato alla voce, tra interviste, letture, buone pratiche e consigli per libri e film.

Tra gli appuntamenti in programma ci saranno tre interviste ad altrettanti cantanti professionisti, per approfondire insieme a loro alcuni argomenti riguardo al tema della voce. Si comincerà con Felicita Brusoni, cantante soprano che sta svolgendo un dottorato di ricerca a Malmö, in Svezia, sulle tecniche vocali estese: vale a dire quelle tecniche di canto non tradizionali, che possiedono ancora molte possibilità inespresse. Il secondo appuntamento sarà con Laura Catrani, cantante ideatrice di “Vox in bestia”: quindici puntate sul bestiario fantastico descritto da Dante nella Divina commedia trasmesse in onda a maggio 2021 su Radio3 Suite. A chiudere gli incontri sarà Giulio Leone, cantante che ha studiato la voce che trascende il genere, analizzando alcuni cantanti che con la loro voce riescono a raggiungere tonalità solitamente non associate al loro genere.

Il progetto “LaSalvaVoce”

LaSalvaVoce è un progetto di Carolina Lidia Facchi, cantante e docente di canto che dopo aver partecipato ad alcuni corsi di formazione sulla voce a supporto dell’insegnamento e aver ascoltato la testimonianza di un suo allievo transgender, ha deciso di avviare un percorso di studio sul cambiamento vocale durante il processo di transizione. Da questo lavoro, nel pieno della pandemia, è nata la pagina Instagram LaSalvaVoce: un portale di divulgazione sul tema della voce, per aiutare le persone transgender ad accettare e allenare la propria voce e affrontare il cambiamento vocale – conseguenza della terapia ormonale – superando paure e incertezza.

Fanno parte di questo progetto anche i training vocali per persone transgender realizzati in collaborazione con due logopediste: Eleonora Magnelli e Olimpia Vivarelli. Si tratta di percorsi volti a raggiungere una consapevolezza vocale, necessaria per avere una voce il più aderente possibile al proprio genere. Il training è modulato in base alla persona che lo affronta ed è diviso in tre fasi. All’inizio ci si concentra sulla respirazione. Si passa poi alla sperimentazione vocale per mettersi in gioco e prendere consapevolezza del potenziale della propria voce. Il training si chiude con l’ultima fase, che prevede incontri logopedici, di canto e di vocalità.