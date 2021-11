Casali risponde a Bianchi sui lavori al Lido di Luino

«Fa davvero sorridere il Sindaco Bianchi quando dichiara ‘da troppi anni attendiamo l’opera del Lido di Luino’ Pare giusto ricordargli che la realizzazione e’ stata finanziata è progettata dalla nostra Amministrazione per un milione di euro». È con queste parole contenute in un post sui social che l’ex vice sindaco di Luino e ora consigliere di minoranza Alessandro Casali replica al sindaco Enrico Bianchi intervenuto di recente sui lavori di riqualificazione del Lido di Luino.

«Opera fortemente criticata dal Pd», continua Casali «e dai suoi rappresentanti in consiglio, dei quali Bianchi e’ stato segretario di partito (anche se spesso tende a non ricordare ) Poi l’ennesimo tentativo di non realizzare, al grido ‘’io mi fermo qua ‘ (qua dove ?), lasciando addirittura l’interno già finanziato dell’edificio a rustico demandando a chi verrà, soggetto privato o possibili finanziamenti davvero meglio tacere, visti gli straordinari risultati sui bandi di questo periodo».