Rinasce il Lido di Luino, i lavori cominciano il 3 agosto

Le ultime pratiche per l’avvio dei lavori sono finite e martedì è stato sottoscritto il verbale di consegna del cantiere del Lido di Luino che prelude l’avvio delle ruspe: l’inizio dei lavori è stato fissato ufficialmente per il 3 agosto e porteranno alla riqualificazione dello storico locale sul lago, molto noto in tutta la provincia di Varese e oltre negli anni ’90 e 2000.

Il progetto è stato appaltato dal Comune nello scorso dicembre per un intervento del valore di circa un milione di euro. L’intera riqualificazione avrà la durata di un anno e permetterà anche la sistemazione di un ulteriore tratto di lungolago.

“È un giorno di grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco Andrea Pellicini – che premia gli sforzi di tutta l’Amministrazione Comunale. Avevo come obiettivo quello di iniziare i lavori prima della fine del mio secondo mandato da Sindaco e, anche grazie al lavoro dei nostri tecnici, ci siamo riusciti: il Lido dovrà tornare ad essere un locale di sano divertimento e di svago per le famiglie e un punto di riferimento per i turisti e i nostri giovani. Insomma, gli anni ’20 dovranno essere anni ruggenti”