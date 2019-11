Ex Lido, la giunta dà il via libera al progetto definitivo

Ieri sera la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del Lido di Luino, dando così seguito agli impegni assunti dal Sindaco in Consiglio Comunale.

Il progetto è relativo alla riqualificazione del fabbricato principale, che verrà ristrutturato completamente con elementi degli anni ’30, periodo della sua realizzazione.

Nella stessa seduta, la Giunta ha deliberato la richiesta di mutuo alla cassa depositi e prestiti per euro 700.000.

«E’ stato un percorso complesso, con una positiva interlocuzione con la sovrintendenza di Milano, che ringrazio davvero per il contributo propositivo e mai burocratico – così commenta Pellicini – L’opera è molto sentita dalla gente, non soltanto perché richiama momenti magici della vita di diverse generazioni di luinesi, ma perché permetterà anche ai nostri ragazzi e alle famiglie di tornare in possesso di un’area che merita di essere rilanciata come il resto del lungolago».