Da Castronno ad Andora pedalando in tandem

Da Castronno ad Andora in tandem. Cento chilometri al giorno circa per raggiungere la meta e tantissima energia, pedalata dopo pedalata.

L’avventura è stata intrapresa dai coniugi Valeria Pettenon e Demetrio Dalla Gasperina. Una volta raggiunta la pensione, lei a fine agosto, lui a settembre, la coppia ha deciso di intraprendere questa avventura, insieme, pedalata dopo pedalata.

Così tra strade secondarie e paesaggi mozzafiato la coppia ha raggiunto la Liguria e per l’esattezza Andora, in provincia di Savona. Un viaggio di tre giorni che per questa coppia di Castronno resterà un’avventura indimenticabile e probabilmente da ripetere. Il turismo lento infatti, permette di assaporare il paesaggio in tutta la sua bellezza e di arrivare alla meta con grande soddisfazione.