Ciclista investito a Somma Lombardo e un pedone a Gallarate

Un ciclista di 71 anni è stato investito questa mattina (attorno alle 9) a Somma Lombardo, l’incidente si è verificato in via Milano (tratto di Sempione). L’uomo non ha riportato ferite gravi e sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Locale.

Investimento di un pedone anche a Gallarate nella trafficata via Luigi Borghi alle 9,15, all’altezza della rotonda che regola la svolta in via Venegoni. Una donna di 44 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto ambulanza e Polizia Locale.