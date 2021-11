Ciclo di incontri per le imprese a Faberlab

Si torna al Faberlab. Nuova sede, stessi obiettivi: offrire alle imprese conoscenze e competenze nel campo dell’innovazione. Dopo il trasferimento di sede da Tradate a Saronno (via Ferrari, 21), le porte dell’hub di prototipazione industriale di Confartigianato Imprese Varese tornano ad aprirsi per un ciclo di incontri (Faberlab meeting) che va oltre la teoria, cercando di diventare occasione per incrociare il più possibile la pratica, la messa a terra di tutto ciò che oggi per un’azienda può fare la differenza tra staticità e sviluppo.

La sfida è di quelle importanti e per centrare l’obiettivo Faberlab ha scelto tre partnership qualificate, per portare alle imprese più conoscenze e maggiori opportunità di cogliere il nuovo che c’è sul mercato e nel business.

Si comincia il 17 novembre con “Marchi, brevetti e proprietà industriali. Quale scelta per le aziende?”, un’occasione per riflettere su un tema talvolta trascurato dalle imprese ma che può fare la differenza in chiave di competitività. All’incontro – in programma come tutti i successivi dalle 18 alle 20 all’Office station di via Ferrari 21 a Saronno (sala lounge, terzo piano, scala C) – parteciperanno il responsabile di Faberlab, Davide Baldi e Luigi Tarabbia, consulente in proprietà industriale di Bugnion SpA. Al termine degli interventi, spazio alle domande, perché l’interattività e il confronto saranno il tratto distintivo dell’intero ciclo.

Da Bugnion ad Arburg, il colosso tedesco per lo stampaggio a iniezione, ci si ritrova sempre in Office Station il 25 novembre dalle 18 alle 20 per “La stampa 3D Droplet: le opportunità della tecnologia ARBURG Plastic Freeforming (AFP) nell’industria manifatturiera” con la partecipazione di Davide Baldi (Responsabile Faberlab), Ilaria Restelli (Faberlab) e Ivan Panfiglio (Sales Area Manager ARBURG Srl) e una opportunità concreta. Ovvero toccare con mano la ARBURG Freeformer, che Faberlab ha in dotazione insieme ad altri quattro centri italiani, tutti universitari.

Il primo ciclo “Faberlab Meeting” si chiuderà il 2 dicembre all’Office Station con un focus su “Cyber Security: proteggere il business dell’azienda” con le competenze di Angelo Bongio, innovation manager di Artser e Cristian Cassina, chief executive officer di Noratech. Al termine del confronto a due, come di consueto, le protagoniste torneranno ad essere le imprese con le loro domande.

Si torna al Faberlab, dunque: perché il bisogno di conoscere è, oggi più che mai, il valore e il dovere di un’impresa che vuole diventare grande e trovare uno spazio su mercati in fase di rapidissima evoluzione.

L’accesso ai meeting è concesso previo possesso di Green Pass.