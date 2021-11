Coppa Malpensa, vittoria per Falcetta e Marelli su una Triumph del ’62

Cento chilometri di percorrenza e ben 56 brevi tratti cronometrati da percorrere con precisione al decimo di secondo, con piloti e navigatori dotati di soli dispositivi manuali (vietati i crono elettronici): è lo schema della 21a edizione della Coppa Malpensa, andata in scena domenica 14 novembre nelle zone circostanti l’aeroporto della Brughiera.

La manifestazione, organizzata dalla GAMS (il club che raduna gli appassionati di auto e moto storiche di Gallarate e dintorni), si è snodata tra Somma Lombardo, Samarate, Vizzola Ticino, il piazzale della torre di controllo SEA di Malpensa, Nosate e Castano Primo. Un tracciato adatto a ospitare quella che è stata l’ultima prova annuale per molti appassionati di questa disciplina.

La vittoria assoluta è andata a due gallaratesi, Enrico Falcetta ed Alberto Marelli su una Triumph TR4 del 1962 (foto in alto); hanno preceduto (questione di poche penalità) Enrico e Ilaria Bassani di Carnago sulla Abarth 750 Zagato del ‘57. Podio completato da un driver biellese, Rossano Meggiorin, iscritto con una Fiat 500 del 1971 che ha vinto il gruppo C. Quarta piazza per la Ritmo Abarth 130 TC di Marcello e Alessandro Gobessi di Cantello, quinto infine Stefano Introini su una Fiat Dino Spider. Tra gli equipaggi femminili, prime Elisabetta Anzani e Maria Teresa Andreucci su Alfa Spider: per loro la Coppa delle Dame.

Soddisfatti gli organizzatori della GAMS Gallarate, club affiliato all’ASI e presieduto da Arturo Ferrario. La Coppa Malpensa è stato un bel banco di prova per il nuovo consiglio direttivo del quale fanno parte anche Marco Binetti, Romeo Ferro, Esmeralda Castignone, Gionata Costante, Francesco Lacovara, Marina Spreafico oltre al dirigente e fondatore Livio Cagnola e al presidente onorario Armando Boldorini.