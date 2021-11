Domenica in viaggio per Legnano e Castellanzese

Tredicesima giornata per il Girone B di Serie D che vedrà Legnano e Castellanzese in trasferta. Domenica 28 novembre (ore 14.30) i lilla saranno impegnati sul campo del Crema mentre la Castellanzese farà visita al Breno.

CREMA – LEGNANO

Il Legnano arriva da due vittorie di fila, ha raggiunto la zona alta della classifica ma ora, con continuità, deve mantenere la posizione e far sentire la propria candidatura per le zone di vertice. A Crema i lilla troveranno un ambiente ferito da un inizio campionato poco positivo, ma anche una squadra di talento che è pronta a mettere i bastoni fra le ruote a tutti pur di risollevare una classifica che piange.

BRENO – CASTELLANZESE

La Castellanzese invece arriva da due sconfitta di fila e ha bisogno di ritrovare fiducia non solo per il morale ma anche per la classifica. A Breno i neroverdi andranno in cerca di un risultato che possa dare risposte positive alla squadra di mister Corrado Cotta. Il Breno in settimana si è visto sconfiggere dalla Caronnese in Coppa Italia e non vorrà certo concedere un’altra vittoria agli avversari di turno.

SERIE D GIRONE B XIII GIORNATA

Domenica 28 novembre: Arconatese – Sona; Breno – Castellanzese; B. Olginatese – Sangiuliano City; Desenzano C. – Brusaporto; Caravaggio – Virtus CBg, Casatese – Ponte San Pietro; Crema – Legnano; Folgore Caratese – Vis Nova; Real Calepina – Leon; Sporting Franciacorta – Villa Valle.

CLASSIFICA: Arconatese 27; Sangiuliano City, Desenzano C. 23; Casatese 22; Legnano 20; Sona, Folgore Caratese 19; Virtus CBg 18; Brusaporto, B. Olginatese 15; Breno 14; Sporting Franciacorta, Real Calepina, Leon 13; Crema, Ponte San Pietro, Caravaggio 12; Villa Valle 11; Castellanzese, Vis Nova 10.