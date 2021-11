Esperienze formative all’estero per gli studenti dei corsi ITS: Regione pubblica il bando

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS per il biennio 2021-2023.

L’Assessorato alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia ha ampliato la gamma delle opportunità dedicate alla mobilità internazionale degli studenti, con l’obiettivo di arricchire qualità e profilo internazionale dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale.

«Ci tengo ad informare tutti gli Enti di questa opportunità – ha dichiarato l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli – che permette sia agli studenti sia alle figure professionali di usufruire di un sistema di formazione professionale di elevata qualità. Per farlo è importante anche ampliare la rete delle relazioni con altri paesi del mondo».

Il testo dell’Avviso e gli allegati, utili alla presentazione delle domande tramite la piattaforma Bandi Online, sono disponibili a questo link https://bit.ly/3260375

L’intervento prevede due linee di azione:

Linea di azione A – progetti estero, per il rimborso delle spese di mobilità degli studenti;

Linea di azione B – azioni a supporto dei progetti estero, per il rimborso di spese sostenute dagli Enti/istituzioni scolastiche/Fondazioni per la partecipazione a reti di collaborazione e scambio con partner esteri nel quadro delle relazioni internazionali di Regione Lombardia.

Possono partecipare i seguenti Enti: istituzioni formative accreditate nella Sezione ‘A’ dell’Albo regionale o gli Istituti professionali di Stato che realizzano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà; istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati capofila di ATS, che hanno attivato percorsi di IFTS; Fondazioni ITS, aventi sede in Lombardia e che realizzano percorsi IFTS o ITS.

Le risorse stanziate ammontano a 2,4 milioni di euro: di cui 1,2 milioni per l’Anno Formativo 2021/2022 e altri 1,2 milioni per l’Anno Formativo 2022/2023.

I progetti ammessi saranno finanziati in ordine cronologico fino al completo esaurimento delle risorse stanziate per ciascun anno formativo.

Le domande per l’Anno Formativo 2021/2022 possono essere presentate da oggi fino alle ore 18 del 31/07/2022.