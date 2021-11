Eventi per tutti per il novembre a Malnate

Sarà un mese di novembre ricco di eventi dedicati all’autunno, ma non solo, per il Comune di Malnate.

Si va dalla presentazione di libri ai laboratori, dalle letture ad alta voce per bambini agli spettacoli. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età nel calendario stilato dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Città dei bambini, dell’associazione Genitori Malnate, del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini ma anche dei Patrini Malnate e dei Vikings.

E infatti il baseball è protagonista nel primo incontro di venerdì 5 novembre con la presentazione del libro di Mario Salvini “Il diamante è per sempre”. L’appuntamento all’aula magna delle scuole medie è doppio: alle 18.00 rivolto ai ragazzi e alle 20.30 agli adulti.

Domenica 7 ci sarà la celebrazione per la giornata delle Forze Armate, mentre venerdì 12 in sala consigliare verrà presentato il libro di Elio Rimoldi “Il mercante di felicità”.

Sabato 13 dalle ore 10.30 porte aperte al museo “Realini” di Villa Braghenti per i più piccoli per le letture ad alta voce per bambini, a cura dei volontari di “Nati per Leggere”.

Sempre sabato 13, e poi sabato 27, la formatrice Sara Ghioldi terrà un corso di lettura animata per papà e nonni all’Aula Studio del Parco I Maggio dalle 10.30.

Giovedì 18, alle 20.45, si tornerà all’aula magna delle scuole medie con la conferenza del dottore Marco Paganini dal titolo “Leggere per crescere”.

Sabato 20 si parte alle ore 10 all’Aula Studio del Parco I Maggio con il laboratorio “Un Natale ad Arte” con l’Atelier Capricorno, mentre alle 14.30 ci sarà un corteo con i consiglieri del Consiglio dei Bambini “In cammino verso i diritti”. La partenza sarà dal Parco I Maggio e si dirigerà verso Villa Braghenti.

La giornata si concluderà alle 20.45 con la proiezione del docu-film “Before the flood – punto di non ritorno”; appuntamento all’aula magna delle scuole medie con l’associazione “Buone Pratiche”.

L’associazione sarà anche protagonista domenica 21 con la piccola fiera “Senza plastica c’è più gusto” dalle 9 alle 17 in piazza delle Tessitrici e alle 17.00 con la presentazione del libro di Franco Borgogno “Plastica la soluzione siamo noi”.

Mercoledì 24 un momento di riflessione con lo spettacolo “Note Stuprate”, a cura dell’Accademia Viscontea, con Maurizio Padovan. Appuntamento alle ore 20.45 all’Aula Magna delle scuole medie.

Giovedì 25 – sala consigliare ore 20.45 – la conferenza a cura del Melograno “I capricci non esistono” mentre l’ultimo evento in programma è per venerdì 26 – ore 20.45 all’aula magna delle scuole medie – con la conferenza organizzata dall’Associazione Genitori Malnate dal titolo “Dai social alla strada e ritorno. La rabbia degli adolescenti tra le case e le piazze”.

Per ogni eventi è obbligatoria la prenotazione e il Green pass. Per info r prenotazioni: 0332275267 o l.povolo@comune.malnate.va.it