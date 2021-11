A fine 1971 anche gli Yes sono al completo

E se avevamo visto che Yes Album aveva già rappresentato una svolta nella carriera del gruppo, questo Fragile è l’album che dà l’inizio alla fase storica degli Yes per due motivi: dagli Strawbs arriva Rick Wakeman al posto di Tony Kaye, che pare non volesse adottare il Mellotron ed il Moog preferendo restare all’Hammond, ed inizia la collaborazione col visionario artista Roger Dean che firmerà molte loro copertine nonché il loro logo. Su nove tracce, quattro sono veramente “di gruppo” mentre le altre cinque sono lasciate ognuna ad uno dei componenti: sembra assodato che oltre all’idea di fondo (ed al fatto che fossero musicisti formidabili) c’era la voglia di fare in fretta a fare uscire il disco perché c’erano da pagare tutte le tastiere di Wakeman! E lo strano è che questo tipo di costruzione non lo rende un disco particolarmente disomogeneo – tranne forse il pezzo di Wakeman che è volutamente un po’ forzato – tanto da essere subito apprezzato dal pubblico: se Yes Album era entrato nella Top Ten inglese, Fragile entra anche in quella americana dove diventerà due volte disco di platino. Il dado era ormai tratto ed erano diventati un fenomeno mondiale e un simbolo del prog..

Curiosità: Five per cent for nothing, il titolo scelto dal batterista Bill Bruford per la sua breve composizione, non ha nulla a che fare con il pezzo: è semplicemente una lamentela sul fatto che gli Yes avevano accettato di pagare una percentuale sulle rendite future al loro manager precedente perché se ne andava. Li incassava appunto senza fare nulla.

