Four Season Trio in concerto al Teatro Iris di Turbigo

Venerdì 26 novembre, ore 21, al Teatro Iris di Turbigo una serata d’eccezione con il Four Season Trio. Il Trio nasce nel 2015, dall’incontro tra la cantante e attrice Sara D’Angelo, il chitarrista e compositore Luca Cremonini e il contrabbassista Pedro Judkowski.

I loro concerti uniscono la qualità della proposta artistica con il divertimento di chi ascolta, dando ad ogni brano insolita freschezza ed ironia, riuscendo ad incantare il pubblico.

Si esibiranno con una selezione di brani italiani in stile retrò, con digressioni nel tango, nel

pop, nella musica da film, oltre che di loro brani originali, repertorio in cui la splendida voce di Sara D’Angelo si esprime al meglio. Canteremo con loro classici della musica italiana come “Rosalina”, “Vacanze romane”, “La voglia e la pazzia”, per poi passare al Standards jazz come “All the things you are”, “Blue moon”, “I got rhythm” “Sunrise” di Norah Jones. Ma non solo.

Si esibiranno anche in canzoni del cinema come “La vita è bella” – “Someday my prince will come” di Cenerentola, “Tutti quanti voglion fare il jazz” degli Aristogatti, “I wanna be loved by you” cantata da Marilyn Monroe. Il loro ricco repertorio è adatto ad ogni genere di pubblico.

Per info: Biblioteca Civica di Turbigo 0331891175; info@poloculturaledelcastanese.it. Info: 0331.548766.2 – 3484020646.