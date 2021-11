La Caronnese cerca punti pesanti ad Asti

Se in Coppa Italia le soddisfazioni non mancano in casa Caronnese, con la qualificazioni agli ottavi conquistata in settimana a Breno, i rossoblu dovranno cercare di iniziare ad essere più concreti anche in campionato. Corno e compagni sono fermi a 10 punti in classifica dopo 12 giornate con 7 pareggi e una sola vittoria, conquistata in casa del Fossano fanalino di coda.

La squadra di mister Manuel Scalise deve cercare di risalire posizioni e domenica (28 novembre ore 14.30) dovrà cercare di portare a casa punti da Asti.

I piemontesi sono una neopromossa dall’Eccellenza, ma in questo campionato ha saputo essere avversario ostico per tutti, fermando anche Novara e Varese sul pareggio.

SERIE D GIRONE A XIII GIORNATA

Domenica 28 novembre ore 14.30: Asti – Caronnese; Borgosesia – Casale; Bra – Sestri Levante; Chieri – Pdhae; Varese – Sanremese; Gozzano – Fossano; Imperia – Vado; Lavagnese – Derthona; Ligorna – Rg Ticino; Novara – Saluzzo.

CLASSIFICA: Novara 25; Chieri, Casale 24; Derthona 23; Sanremese 22; Varese 19; Borgosesia, Pdhae 17; Gozzano, Sestri Levante, Lavagnese 15; Bra, Vado 14; Asti 13; Ligorna, Rg Ticino 12; Imperia 11; Caronnese, Saluzzo 10; Fossano 8.