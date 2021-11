La Caronnese impone il pari alla capolista Chieri

Settimo pareggio in campionato per la Caronnese, che in casa del Chieri, capolista del Girone A, pareggia 0-0 conquistando un punto che dà morale.

Il Chieri gioca meglio a inizio gara e la traversa di Ponsat poco prima del 10′ è un chiaro segnale che la Caronnese accoglie stringendo le maglie in difesa. Con il passare dei minuti Corno e compagni prendono fiducia e proprio il capitano potrebbe colpire ma viene anticipato da Bendetto sulla respinta di Edo sul tiro di Vitiello.

Secondo tempo a ritmi ridotti, Edo risponde presente sul mancino di Corno e nel finale, nonostante l’espulsionde di D’Iglio che lascia il Chieri in 10, la Caronnese non riesce a pungere e si accontenta di un punto. Alla prossima, a Caronno Pertusella, arriverà il Novara che sta proseguendo la rincorsa al primo posto.