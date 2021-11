La Lega Giovani “boccia” lo sciopero degli studenti per il ddl Zan

La Lega Giovani di Varese “boccia” lo sciopero studentesco per il ddl Zan promosso dai Giovani Democratici: «Mentre la Lega Giovani porta avanti e vince battaglie importanti per il futuro dei nostri studenti, come quella per la doppia laurea e per le lauree abilitanti – sostiene in una nota il movimento giovanile Varesino – Il PD pretende di portare nelle scuole i propri psicodrammi per l’affossamento del ddl Zan».

«Gli studenti, per quanto il PD finga di non vedere, hanno problemi concreti, come aule fredde e pullman strapieni nonostante la risalita dei contagi – continua la nota – Entrambe situazioni che meriterebbero più attenzione e soluzioni immediate».