L’assessore Cislaghi alla prova del portale per i certificati on line: «Funziona bene. Usatelo»

«Se ce l’ho fatta io, può farcela qualsiasi cittadino». Il commento del neo-assessore al Personale e Cimiteri del Comune di Busto Arsizio, Mario Cislaghi, è un invito a tutti i cittadini ad utilizzare il nuovo portale nazionale dell’anagrafe on-line (accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it).

Come il presidente Mattarella, questa mattina ha provato a scaricare un certificato dal portale messo a punto dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica: «Basta avere un’identità digitale (Spid), la carta regionale dei Servizi o la carta d’identità elettronica e il gioco è fatto – spiega -. Anche se non risolverà del tutto il problema delle code all’anagrafe è un bell’aiuto che si aggiunge alle 9 tabaccherie in città che offrono il servizio e le 10 edicole che speriamo di immettere presto nel circuito».

Parte da qui, dunque, la sfida dell’assessore Cislaghi che dovrà governare una delega delicata, vista la situazione non proprio rosea dei dipendenti comunali a Busto Arsizio: «Prima di tutto ringrazio i dipendenti del settore Servizi demografici: sono stati quelli più sotto pressione e hanno lavorato con abnegazione». Poi inizia a tratteggiare cosa farà: «Entro fine anno arriveranno 8 nuovi dipendenti dei quali 4 saranno destinati ai Servizi Demografici e gli altri ai Servizi Sociali».

La sfida vera sarà, però, nei prossimi anni con i fondi del Pnrr da gestire e i progetti di rigenerazione da avviare: «Entro dicembre ci sarà anche da approvare il bilancio di previsione e lì dovrà essere inserito il piano triennale di assunzioni». Per motivare i dipendenti, che spesso scappano verso amministrazioni che pagano meglio, «intendo assumere un professionista che ci aiuti a creare le condizioni per aumentare il fondo per i dipendenti».

Tra le deleghe di Cislaghi ci sono anche i cimiteri: «Qui il primo obiettivo è aumentare il livello di sicurezza visto l’aumento vertiginoso di furti che si stanno verificando nei cimiteri comunali. Inoltre vorrei trovare un altro sistema per segnalare le concessioni scadute. Non è rispettoso vedere tutti quei cartellini sulle tombe e sarebbe opportuno mettere uno schema nelle bacheche all’ingresso dei cimiteri oppure attraverso un sistema informatico».