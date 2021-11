Le speciali tavolette di cioccolato della Lindt a sostegno della ricerca contro il cancro

Lindt Italia lancia una nuova iniziativa a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, proponendo una Limited Edition di tavolette Lindt dedicata ad AIRC. Da novembre 2021 a marzo 2022 sarà possibile acquistare la Limited Edition di Lindt dedicata ad AIRC che comprende due tavolette di cioccolato, nelle versioni Fondente Classico e Extra Fondente 72%.

Le tavolette dal sapore avvolgente e vellutato tipico del cioccolato Lindt sono perfette per deliziare qualsiasi occasione, dalla cena in famiglia, al relax di fine giornata alla realizzazione di dolci di vario tipo.

Le Limited Edition sono riconoscibili per la presenza del logo AIRC apposto sulla confezione. Per ogni tavoletta che verrà acquistata, Lindt devolverà parte del ricavato ad AIRC a sostegno della ricerca oncologica in Italia.

Le tavolette Limited Edition AIRC sono disponibili nei principali supermercati e ipermercati, nei negozi dolciari specializzati e nei negozi a marchio Lindt. AIRC dal 1965 sostiene con continuità il progresso della ricerca per la cura del cancro e diffonde una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche.

A causa dell’impatto che la pandemia ha avuto anche sulla ricerca oncologica, rallentando l’attività nei laboratori e, soprattutto, il trasferimento dei risultati ai pazienti, i Giorni della Ricerca organizzati da AIRC assumono quest’anno ancora maggiore importanza.

Proprio per questo motivo Lindt Italia ha riconfermato il suo sostegno alla Fondazione, contribuendo con un sostegno diretto alla ricerca contro i tumori. Da cinque anni Lindt è anche partner tecnico di AIRC per l’iniziativa de I Cioccolatini della Ricerca, distribuiti dai volontari AIRC nelle piazze italiane sabato 6 novembre, che includono uno speciale assortimento di cioccolatini fondenti Lindt in differenti ricette e percentuali di cacao.