L’Orchestra filarmonica europea in concerto a Tradate

Importante appuntamento musicale a Tradate, dove domenica 14 novembre si esibirà l’Orchestra filarmonica europea diretta dal M° Marcello Pennuto.

L’appuntamento è per le 17 a Villa Truffini, in corso Bernacchi.

Insieme all’orchestra si esibiranno i solisti Arianna Muraca al violino, Francesca Mancuso al flauto, la soprano Anna Chiara Calia e i pianisti Fabio De Bartoli, Emil Sjoberg e Daniele Pennuto.

L’evento, che gode del patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Tradate in collaborazione con l’Albero musicale di Saronno, sarà anche l’occasione per ricordare il professor Sante Zacconello che nel 2012 promosse e rese possibile la nascita di questo progetto musicale per i giovani.

Ingresso libero

Qui la locandina del concerto