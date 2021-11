Il Natale arriva a Besano con un mercatino ricco di bancarelle e dolci sorprese

Una giornata per immergersi nell’atmosfera natalizia con le sue meraviglie e i suoi profumi.

Domenica 5 dicembre il centro di Besano si trasforma per ospitare il Mercatino di Natale. A partire dalle 9,30 e fino alle 17,30 nell’area mercato di via Girola ci saranno oltre 30 bancarelle e per tutta la giornata saranno proposti laboratori per bambini, favole di Natale, momenti musicali con il Corpo musicale La Concordia e la Corale di San Martino.

Non mancherà lo stand gastronomico curato dagli Alpini, che proporrà a pranzo una calda polenta con spezzatino o gorgonzola e per tutta la giornata panini con le salamelle, caldarroste e vin brulè.

In caso di pioggia l’evento – organizzato dalla Pro loco, con la collaborazione degli Alpini e dell’Amministrazione comunale – sarà annullato.

Qui la locandina con tutti i dettagli del programma