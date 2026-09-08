Diritto allo studio, a Besano stanziamento record di quasi 13mila euro per le scuole

Un piano da 12.860 euro per sostenere il diritto allo studio e potenziare l’offerta formativa degli istituti del territorio. L’amministrazione comunale di Besano ha approvato la copertura finanziaria totale dei progetti extracurricolari presentati dalla scuola cittadina, segnando la cifra più alta stanziata negli ultimi anni.

Le risorse permetteranno l’avvio di numerose attività destinate agli studenti, tra cui laboratori di sport, musica e teatro, giochi matematici e percorsi dedicati all’educazione ambientale e civica. I fondi consentiranno inoltre di calmierare le quote richieste alle famiglie per la partecipazione alle gite scolastiche.

A supporto del bilancio familiare sono state deliberate anche ulteriori misure:

Bonus libri di testo: un contributo straordinario di 100 euro per nucleo familiare destinato all’acquisto dei testi per la scuola secondaria di primo grado.

Scambio e riuso: l’adesione alla piattaforma Giraskuola, una rete pensata per favorire il riciclo e la compravendita usata di libri di testo e materiale didattico.

Servizi di conciliazione: la continuità del dopo scuola, la mensa e la potenziale attivazione del pre scuola, subordinata alle preadesioni dei genitori.

«L’obiettivo dell’amministrazione, in un’epoca caratterizzata da una forte crisi demografica, è fare la nostra parte per rendere la scuola più competitiva ed attrattiva verso le famiglie, affinché possano scegliere Besano dall’infanzia alle medie – dichiara il sindaco Leslie Mulas –. Grazie al lavoro svolto in sinergia con la Direzione Scolastica stiamo ottenendo riscontri positivi e siamo convinti che questa sia la strada giusta».