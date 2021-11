Openjobmetis, l’emergenza prosegue: Egbunu e Wilson ancora positivi

La Openjobmetis si allenerà a ranghi ampiamente ridotti anche in questa settimana che precede la trasferta della squadra a Trieste. Sia l’americano Elijah Wilson (foto in alto), sia il nigeriano John Egbunu infatti sono risultati nuovamente positivi al tampone per rilevare il covid, effettuato nelle scorse ore.

Il timore che i due giocatori fossero ancora contagiati era forte fin da ieri, da quando cioè la società aveva ricevuto il responso sul tampone di coach Adriano Vertemati, a sua volta ancora positivo. I tre stanno bene – fanno sapere fonti del club – e hanno sofferto solo di sintomi lievi nei giorni scorsi, ma intanto restano isolati.

Nei prossimi giorni i due stranieri e l’allenatore saranno sottoposti a ulteriori tamponi: a differenza della prima positività (quella comunicata il 29 ottobre scorso) non è infatti necessario attendere dieci giorni per un nuovo esame. Qualora dovessero risultare guariti, potrebbero riprendere l’attività sportiva ma dopo aver superato una serie di esami di idoneità.

All’atto pratico, se i giocatori risultassero negativi intorno a giovedì, potrebbero anche andare a referto domenica contro l’Allianz, sempre in caso di via libera dei medici. Altrimenti anche a Trieste la squadra si presenterà decimata, contro una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato.