Pallamano: sabato al Tacca arrivano i trentini di Pressano

Sabato 13 novembre, ottava giornata di campionato A1, la squadra del Cassano Magnago ospiterà la terza in classifica, Pressano. Si gioca alle 19.15. (foto di Federica Sontacchi)

I ragazzi di coach Davide Kolec dovranno affrontare gli avversari giallo-neri al meglio delle loro possibilità, senza dare per scontato una débacle da parte dei trentini, cercando di mettercela tutta per portare a casa il match e continuare la scalata la classifica (ora sono al settimo posto a parimerito con Merano).

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Sabato il palazzetto Tacca ospiterà anche la partita di A1 femminile: alle 17 le cassanesi se la vedranno con Pontinia. Sarà una buona occasione per rifarsi della sconfitta della scorsa settimana contro Salerno, finita 23-31.

Domenica 14 novembre di nuovo doppio match in casa amaranto per la serie A2: alle 16 la squadra femminile giocherà contro Leno, mentre alle 18 sarà la volta dell’A2 maschile contro Palazzolo. Sarà possibile assistere alla diretta del match di A1 su Elevensports.

CASSANO MAGNAGO VS PRESSANO

Quest’estate il Pressano ha rinnovato la squadra, tra arrivi e partenze: l’italo-argentino German Alberino all’ala e Gabriele Iachemet dal Merano. Hanno lasciato la squadra Andrea Argentin e Adriano Di Maggio.

Pressano arriva da due vittorie promettenti: quella all’ultimo contro Brixen (20-29), giocata a inizio novembre, e quella contro Merano (22-27) di metà ottobre.

Anche gli amaranto arrivano da due vittorie importanti, che hanno sbloccato un inizio di campionato dolce-amaro: quella contro Trieste e in trasferta contro Secchia Rubiera.

Per spuntarla contro Pressano dovranno sicuramente aumentare l’attenzione in difesa e l’aggressività in attacco, spesso guidato da Bozidar Nikocevic e Federico Mazza, entrambi nella classifica dei top 20 marcatori (Mazza è il primo con 48 gol segnati dall’inizio del campionato, Nikocevic è quattordicesimo con 31 punti).

L’OTTAVA DI CAMPIONATO

L’ottava giornata di campionato inizia con il match Raimond Sassari-Sparer Eppan alle 17, seguito da Teamnwtork Albatro-Junior Fasano alle 18.30. Alle 19 è la volta di Brixen-Carpi, Alperia Merano-Trieste e Conversano-Secchia Rubiera. Riposa Bozen.