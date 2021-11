Prorogati i termini per rispondere al censimento Istat

L’ISTAT ha prorogato al 26 novembre 2021 il termine per rispondere all’indagine censuaria in corso. Il Comune di Busto Arsizio è infatti interessato dalle attività del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, con attività di rilevazione dei dati della popolazione e di verifica del territorio sui due campioni rientranti nelle rilevazioni “Areale” e “da Lista”.

La fase di verifica del territorio per i soli indirizzi campione è condotta con l’affissione di locandine ISTAT presso i condomini e/o inserimento di lettere ISTAT nelle cassette postali delle abitazioni, cui segue, sempre da parte dei rilevatori, l’attività di intervista presso le famiglie in esame dal campione “Areale”.

A seguito di problemi tecnici e organizzativi riscontrati nella fase di avvio della rilevazione, l’iniziale periodo utile per la raccolta dati del campione “Areale”, previsto dal 14 ottobre al 18 novembre 2021, è stato esteso al 26 novembre. Il rilevatore comunale incaricato di realizzare l’intervista prenderà contatto, non essendo infatti possibile per questa rilevazione rispondere direttamente senza essere stati prima contattati dal rilevatore comunale che fornirà tutte le informazioni utili per rispondere.

Rispondere al questionario del censimento della popolazione è un obbligo stabilito sia dal regolamento ISTAT sia dal regolamento anagrafico.

Al fine di evitare truffe, i rilevatori, muniti di tablet per la compilazione del questionario, si presentano muniti di tesserino e, a richiesta, devono mostrare un documento di riconoscimento. I loro nominativi sono stati comunicati anche alle Forze di Polizia. In caso di dubbi circa la legittimità della rilevazione e/o della qualità di rilevatore, può essere contattato telefonicamente il numero verde ISTAT 800.188.802 (il servizio è attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 21.00) o il numero di telefono dell’Ufficio Comunale di Censimento 0331.390.165 (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Per ulteriori informazioni:

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni https://censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/

L’ufficio Statistica rimane comunque a disposizione per ogni necessità di chiarimento (statistica@comune.bustoarsizio.va.it, censimentopermanente@comune.bustoarsizio.va.it; tel.: 0331390238 dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.00).