Rapina nella notte a Carnago, arrestati due uomini

Hanno aggredito e derubato un uomo fuori dalla sua abitazione alle 2 di notte del 6 novembre.

I carabinieri della compagnia di Saronno, in particolare i militari della stazione di Carnago, hanno arrestato due persone di 43 e 50 anni residenti a Caronno Varesino.

Sono accusati di aver rapinato un 24enne che stava rientrando a casa. I due lo hanno scaraventato a terra e gli hanno rubato telefono cellulare e portafogli.

L’uomo ha subito contattato i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo, identificati e individuati in poco tempo. Raggiunti nelle loro abitazioni, sono stati arrestati e portati in carcere a Varese. Nella casa di uno dei due rapinatori è stato trovato il telefono poco prima rubato alla vittima.