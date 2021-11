Ritorna il corso di autodifesa per le donne a Castellanza

Tra pochi giorni si celebrerà la Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne (il 27 novembre) e il Comune di Castellanza annuncia l’avvio di un corso di autodifesa femminile per trasmettere alle donne nozioni e strumenti per una maggior consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in cui possono essere vittime in casa, al lavoro o per strada a rischio, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base.

E’ quanto ripropone, dopo il successo della prima edizione, l’Assessorato alla Sicurezza della Città di Castellanza, in collaborazione con l’Associazione “Carpe Diem, Settore DPA” Scuola Marziale di Combattimento e Difesa Personale, presso la palestra della scuola De Amicis di via Moncucco a Castellanza dal 2 al 16 dicembre. Docente del corso è il maestro Dario Martin, 35 anni di pratica di arti marziali, maestro e insegnante in diversi dojo dal 1989. Il corso, della durata di 4 ore e mezza, è articolato in tre incontri serali il giovedì dalle ore 20,45 alle ore 22,00 nei giorni 2, 9 e 16 dicembre 2021. La partecipazione al corso è gratuita.

«Visto il grande successo ottenuto due anni fa con la prima edizione del corso ed essendo una iniziativa su una tematica di grande attualità, quella delle donne vittime di violenza – spiega il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -, abbiamo voluto riproporre l’iniziativa per rendere le donne partecipanti sempre più consapevoli delle proprie possibilità in situazioni di rischio, sia al lavoro che per la strada che nell’intimità della casa».

Per iscriversi inviare richiesta all’indirizzo di posta elettronica del Comando di Polizia Locale di Castellanza polizia.municipale@comune.castellanza.va.it entro il 30 novembre. Per informazioni è possibile rivolgersi al comandante della Polizia Locale di Castellanza, Francesco Nicastro, al numero 0331.526246 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

DONNE IN DIFESA – VOLANTINOQui il volantino con tutte le informazioni