A Sant’Antonino Ticino nasce il “parco giochi diffuso” di Lonate

Entro la metà del mese di novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gentilezza, inizieranno i lavori per la realizzazione del parco giochi diffuso promosso dall’assessorato alla Gentilezza.

Verrà realizzato in Piazza Oriana Fallaci, al Giardino dei Valori nel quartiere (o frazione che dir si voglia) di Sant’Antonino Ticino. «La finalità di quest’opera è quella di garantire ai ragazzi il diritto al gioco anche nel rispetto delle attuali normative sulla sicurezza anti Covid e creare un nuovo spazio di gioco non invasivo che, riqualificando gli spazi pubblici, risponda ai bisogni dei bambini e delle famiglie permettendo di svolgere l’attività ludica in sicurezza» dice l’assessore alla gentilezza Melissa Derisi.

«Il progetto del parco giochi diffuso è una soluzione innovativa che nasce dal gioco tradizionale di strada e non prevede installazioni ingombranti, ma colorate linee disegnate a terra, che si fondono con l’ambiente urbano, creando nuovi spazi di gioco non invasivi. La volontà dell’assessorato promotore è quella di favorire la creazione di un luogo di ritrovo che favorisca momenti di condivisione e di socializzazione per i più piccoli attraverso la possibilità di sperimentare giochi tradizionali».

Il progetto interesserà una superficie totale di 102 metri quadri che sarà tematizzata sul concetto della gentilezza e della comunicazione non ostile, inserendosi così all’interno del Giardino dei Valori inaugurato lo scorso giugno (nella foto di apertura: scorci del parco giochi diffuso di Busca, in provincia di Cuneo).