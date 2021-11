Servizio civile: Maria Chiara Gadda “E’ urgente nomina nuovo direttore”

Riceviamo e pubblichiamo

“L’Ufficio per il Servizio civile universale è senza coordinatore da cinque mesi, una vacatio troppo lunga rispetto alla quale la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone continua a non prendere decisioni”. Lo dichiara Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, che oggi, dopo diverse settimane di sollecitazione da parte degli enti e come più volte denunciato dalla rivista on line del non non profit vita.it, ha depositato in commissione Affari costituzionali un’interrogazione sul tema.

“Da quando la coordinatrice dell’Ufficio per lo Scu – ricorda – ha rassegnato le dimissioni non si è ancora proceduto a una nuova nomina. Questa situazione sta rendendo complessa l’ordinaria interlocuzione con gli enti, determinando un allungamento dei tempi e una diminuzione in termini di efficacia ed efficienza dell’azione. Inoltre, nella procedura di interpello avviata a luglio non vi è alcun riferimento alle necessarie, specifiche competenze e conoscenze in materia di normativa e attuazione del Servizio civile universale, indispensabili per svolgere al meglio il ruolo di coordinatore dell’Ufficio per lo Scu. Nominare un direttore senza precisi requisiti comporterebbe ulteriori rallentamenti nei processi decisionali e nell’organizzazione dell’Ufficio, oltre che la perdita dei soddisfacenti risultati raggiunti negli ultimi anni. Nella scorsa legge di Bilancio ci eravamo impegnati per stabilizzare le risorse destinate al Scu proprio per garantire maggiori opportunità ai ragazzi. Se si mettono anche gli ostacoli burocratici, si rischia di vanificare il buon lavoro fatto trasversalmente da diverse forze politiche e da tantissime associazioni”.

“Ho chiesto attraverso una interrogazione urgente alla ministra per le Politiche giovanili di procedere adeguatamente e in tempi certi alla nomina di un Coordinatore dell’Ufficio per lo Scu a garanzia della continuità e della qualità del servizio, anche alla luce della priorità di indirizzo assegnata all’interno del Pnrr”, conclude.