Sicurezza e prevenzione anti Covid: ecco le regole per la Città dei Balocchi di Como

Come preannunciato ieri alla presentazione della nuova edizione della Città dei Balocchi, il sindacodi Como Mario Landriscina ha firmato due ordinanze contenenti alcune disposizioni per garantire maggior sicurezza pubblica e limitare il più possibile il rischio di espansione del contagio durante la manifestazione, in particolare nei weekend e nei giorni festivi.

L’ordinanza sulla sicurezza pubblica prevede diverse disposizioni, tra cui il divieto di vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, la vendita da asporto di bevande alcoliche nelle vicinanze della manifestazione, il divieto di far esplodere petardi e fuochi d’artificio – Qui l’ordinanza sulla sicurezza pubblica

L’altra ordinanza riguarda in particolare le misure di prevenzione dei contagi, e prevede l’uso delle mascherine e l’obbligo di green pass – Qui l’ordinanza sulle misure di prevenzione anti Covid

«Voglio farmi carico di offrire un periodo di ragionevole serenità individuale e collettiva durante le festività natalizie e di fine anno – spiega il sindaco di Como – C’è tanto bisogno di riprendersi un’adeguata vita di relazione, di sostenere l’economia, di esercitare quella libertà messa a dura prova duranti gli ultimi due anni. Tutto questo deve essere gestito in misura compatibile con le esigenze sanitarie che la situazione impone, allontanando il rischio di fermarsi di nuovo. Andiamo verso un periodo eccezionalmente importante dal punto di vista della vita sociale in particolare di bambini, anziani e persone fragili: sono consapevole del fatto che la situazione in questo momento deve essere monitorata e gestita e che la prevenzione deve essere certamente una scelta individuale, ma deve essere sostenuta da provvedimenti che incoraggino i buoni comportamenti. E’ onere di chi amministra prendersi delle responsabilità e io intendo assumerle con il sostegno delle competenze di cui dispongo e che mi circondano. Confido che i provvedimenti messi in campo risultino sufficienti, e sono certo che con la collaborazione di tutti lo saranno. Ove così non fosse, prenderò in esame ulteriori soluzioni sempre a tutela della collettività. Auspico che sia finalmente quel Natale sereno di cui abbiamo tutti bisogno».