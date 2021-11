A Como si riaccende il Natale: torna la “Città dei Balocchi”

Dopo un anno senza luci, la Città dei Balocchi – manifestazione organizzata da Consorzio Como Turistica, promossa da Comune di Como e con Amici di Como come main sponsor – vuole lanciare un messaggio di speranza, riportando in città la magia tipica del periodo natalizio.

Dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 il centro della città lariana tornerà a respirare l’atmosfera suggestiva di luci e colori, rinnovando il Mercatino Natalizio che si snoda tra piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Roma, piazza Verdi, via Maestri Comacini, piazza Cavour, via Muralto, Passeggiata Lungolario Trento, e il nuovo spazio Truck Food di Natale in Via Corridoni.

Il Mercatino di Natale ospita le Casette della Solidarietà destinate gratuitamente alle associazioni di volontariato e associazioni sportive che ne fanno richiesta che possono presentare la loro attività e proporre iniziative di condivisione.

Altro fiore all’occhiello della manifestazione è da diversi anni il Magic Light Festival – il celebre spettacolo di luci – che quest’anno ha potuto vantare la collaborazione di un gruppo di artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale che hanno contribuito alla progettazione delle illuminazioni: Fabrizio Musa, Andrea Greco, Massimo Malacrida, Melissa Rigamonti, Francesco Murano, Davide Adamo e Marina Botta, con il coordinamento di Chiara Rostagno, della Direzione Regionale Musei Lombardia – Segretariato Ministero della Cultura per la Lombardia – Referente scientifico per la valorizzazione di Palazzo Litta.

Piazza Duomo, Piazza Grimoldi, Piazza Verdi, Piazza del Popolo, Piazza San Fedele, Piazza Volta, Porta Torre sono le principali location interessate. Alcune di queste piazze saranno delle vere e proprie piazze d’artista.

Il Magic Light Festival è fra le attrazioni principali di Como Città dei Balocchi e attira turisti da tutta la Lombardia, ma anche dal resto d’Italia e d’Europa e proietta la città di Como in tutto il mondo grazie alle fotografie scattate e diffuse sui social network.

Nei giardini di Natale si troverà uno spazio a misura di bambino e famiglia con la pista di pattinaggio, la ruota panoramica, e altri giochi e attività a loro dedicate, come le giornate del Natale in Divisa.

In un programma che sarà svelato gradualmente, la città sarà poi animata da cori, colorata dal grande albero di Natale in piazza Grimoldi, ormai una tradizione per Città dei Balocchi, uno spettacolo teatrale gratuito al Teatro Sociale l’8 dicembre “Dolce Cenerentola”, il Capodanno, spettacoli gratuiti, laboratori per bambini a cura del Progetto Kairós– Lions e con l’Associazione Cultural Frame of Food.

Poi una grande esposizione celebrativa “Rivarossi la fabbrica dei sogni” nel salone del Broletto dedicata al centenario della nascita dell’ing. Alessandro Rossi, fondatore della mitica fabbrica di trenini Rivarossi. Per un Natale più green e sostenibile, ci saranno alcuni eventi speciali nei fine settimana: My life your life, regaliAmo l’albero della vita, duemila piantine di quercia in dono (in collaborazione con Acsm Agam, Rilegno per rilanciare un’iniziativa di Riva 1920) e Messagge in a bottle – Diamo valore all’acqua (in collaborazione con Como Acqua).

Un’altra novità coinvolgerà il Collegio Gallio che al suo interno ospiterà la tradizionale mostra di presepi con il sostegno di UniCredit Banca.

Il primo fine settimana, meteo permettendo, si inizia calandosi nell’atmosfera di Natale con il Gospel ConFusion Vocal Ensemble in Piazza Volta alle ore 16.00.

L’immagine grafica fiabesca del Natale e la locandina di Como Città dei Balocchi, cioè il primo biglietto da visita della manifestazione, sono affidate all’illustratore e fumettista di fama internazionale Stefano Misesti.

Il calendario e gli aggiornamenti (il programma potrebbe subire variazioni) sono disponibili su www.cittadeibalocchi.it – Facebook