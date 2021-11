Sorteggio per i Mondiali, l’Italia rischia la finale con il Portogallo di CR7

Il sorteggio dei playoff per qualificarsi per i Mondiali non è stato per nulla benevolo con l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono stati selezionati per il tabellone C, hanno pescato una avversaria abbordabile nel primo confronto ovvero la Macedonia del Nord ma vanno verso lo scontro più complicato in finale.

L’Italia infatti sono nel medesimo tabellone del Portogallo di Cristiano Ronaldo e per di più dovranno giocare in trasferta la gara di ritorno che – se passassero i lusitani – si disputerebbe allo stadio “Da Luz” di Lisbona. CR7 e compagni però avranno una strada ancora più complicata perché per arrivare a trovare l’Italia (obiettivamente la Macedonia appare un avversario debole) dovranno prima eliminare la più temibile Turchia.

I playoff presentano per ognuno dei tre tabelloni europei una semifinale in partita secca e l’Italia giocherà in casa – probabilmente a Roma – contro la Macedonia del Nord che potrebbe schierare il “napoletano” Elmas. Anche la finale è prevista su una partita singola e il sorteggio ha detto che la squadra di Mancini dovrà cavarsela lontano dal Belpaese.

GLI ALTRI DUE TABELLONI – Il gruppo A vede le semifinali Scozia-Ucraina e Galles-Austria; il gruppo B invece metterà di fronte Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca.

LE DATE – I playoff sono previsti nel mese di marzo, anche perché i Mondiali del Qatar si disputeranno in inverno. Le semifinali saranno giovedì 24 marzo mentre le finali martedì 29 marzo.