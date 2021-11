Torna la Festa dell’Albero a Malnate

Dopo lo stop forzato dello scorso anno agli eventi in presenza, Legambiente Malnate può tornare ad organizzare la “Festa dell’albero”, nel rispetto di tutte le indicazioni relative al Covid-19.

L’evento si svolgerà giovedì 18 novembre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo malnatese, vuole sottolineare il contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità.

«Abbiamo molto da fare – spiegano da Legambiente -. Infatti quest’anno la Festa dell’Albero si svolgerà nell’ambito del “Life Terra”, un progetto europeo di cui Legambiente fa parte e che si prefigge l’importante obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni, di cui 9 milioni in Italia».

Un albero per il clima è l’azione che i bimbi dell’ultimo anno delle Scuole Statali dell’Infanzia di Malnate sono invitati a fare: dopo una presentazione in classe e la realizzazione di un elaborato, metteranno a dimora 26 piante tra arbusti e alberi da frutto. In particolare, poi, alla Festa della nuova Scuola dell’Infanzia “Rajchman” sono invitati, in rappresentanza di tutti, una decina di bimbi nati negli ultimi due anni a Malnate.

Per festeggiarli, dato che il 20 novembre ricorre la Giornata mondiale dell’Infanzia, cartoncini con i loro nomi verranno posizionati sulle piante messe a dimora.

Domenica 21 novembre poi, in piazza Tessitrici, nell’ambito del “Mercatino senza plastica”, Legambiente regalerà, ai genitori dei piccoli che si presenteranno, alberelli da frutto da piantare nei loro giardini; fino ad esaurimento scorte.