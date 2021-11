Tornano le Scatole di Natale, a Gallarate già attivate mamme, scuole e oratori

Riparte anche quest’anno la raccolta delle “Scatole di Natale”, anche a Gallarate.

I più si ricorderanno dell’iniziativa partita l’anno scorso da una mamma di Milano e che ha visto anche nella nostra provincia una grande partecipazione, in molte località tra cui – appunto – anche la città dei due galli.

L’idea è semplice e affascinante: una scatola di scarpe da riempire con una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto per il corpo. Il tutto incartato a festa e senza dimenticare il biglietto d’auguri. Le scatole verranno raccolte in appositi luoghi e consegnate poi alle associazioni sul territorio che si occuperanno di distribuirle alle persone più bisognose.

Come lo scorso anno, anche quest’anno a Gallarate si sono attivate come referenti del progetto Francesca e Fabiola, due mamme che l’anno scorso avevano lanciato l’operazione che aveva poi avuto gran seguito, coinvolgendo diverse scuole e quartieri (erano state 1500 le scatole preparate e donate).

Quest’anno gli aiuti sono decisamente aumentati, raccontano: «La professoressa Anna Ferrario ha organizzato una squadra di ragazzi volontari del Gadda-Rosselli, che a turno aiuteranno Francesca e Fabiola. Don Riccardo ha nuovamente messo a disposizione gli spazi del Centro della Gioventù e il supporto di Don Simone è fondamentale nell’organizzare la sorveglianza ai turni». Chiara Allai, l’anno scorso mamma coinvolta nel progetto e da quest’anno assessore al Sociale in Comune, «si è mossa per organizzare spazi di raccolta durante la festa delle associazioni che si terrà l’8 dicembre per le vie del centro e sempre col supporto indispensabile dei ragazzi delle superiori e delle due referenti».

La raccolta sarà dal 29 novembre al 12 dicembre presso il Centro della gioventù di via don Minzoni 7 a Gallarate, dalle 8 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.

Seguiranno aggiornamenti costanti sulle associazioni alle quali verranno affidate la scatole.

Partecipate numerosi perché l’obiettivo di Francesca, Fabiola e tutto il team di lavoro è di superare le 1500 scatole raccolte lo scorso anno!