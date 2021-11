Ultimato il nuovo campo in sintetico al centro sportivo delle Bustecche

Inizia a prendere forma il centro sportivo delle Bustecche, sotto oggetto di lavori di manutenzione e ristrutturazione da parte del Città di Varese, la società di calcio che ha preso in gestione il centro grazie all’accordo pluriannuale con il Comune di Varese.

Nelle ultime ore è stata ultimata la stesura del nuovo manto in erba sintetica. Mancano giusto le ultime rifiniture e per i prossimi giorni dovrebbe essere agibile.

Lavori invece in ritardo per quanto riguarda gli spogliatoi, che stanno subendo un grande lavoro di ristrutturazione e non saranno pronti a breve. Per la tribuna, che comprenderà anche bar, servizi e biglietteria, la società spera di poter terminare l’installazione tra fine 2021 e inizio 2022.

Più avanti verrà poi posizionato il sintetico anche sul campo poco sopra il centro.

Intanto la squadra, dopo la sconfitta amara di Tortona, è tornata al lavoro ad Albizzate per preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà i biancorossi impegnati al “Franco Ossola” domenica 14 novembre (ore 14.30) contro il Sestri Levante. Sarà indisponibile Luca Di Renzo, espulso contro il Derthona e squalificato.

Per la partita è stata aperta la vendita dei biglietti in prevendita:

Sarà possibile acquistare i biglietti della partita in prevendita fino alle 23:59 di sabato 13 novembre, sul sito Diyticket (qui il link) mentre domenica – giorno della partita – si potranno acquistare dalle ore 13:00 al botteghino

I prezzi dei biglietti sono fissati a 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70 per questo settore); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro.

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40. Come da disposizioni statali l’ingresso è consentito solo ai possessori di green pass in corso di validità che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.