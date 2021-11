Un weekend di bancarelle e addobbi al mercatino di Natale di Casbeno

Al via la 18esima edizione del Mercatino di Natale di Casbeno. Domenica 5 dicembre nelle vie del quartiere varesino gli espositori e gli hobbisti dalle 9.00 alle 19.00 presenteranno prodotti di artigianato.

Il ricavato verrà devoluto alla Caritas parrocchiale, da sempre impegnata a risolvere situazioni di bisogno sul territorio, e alle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo attive a Phanatnikhom, in Thailandia, dove accolgono bambini senza famiglia e sieropositivi.

«L’evento è un’occasione per conoscere quanto la nostra città sia ricca di iniziative solidali – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – alla base delle quali ci sono storie personali e intrecci che possono dare vita a situazioni vitali e condivise come questo mercatino. Sono felice che le nostre scuole prendano parte all’evento perché costituisce un percorso importante per il suo valore formativo, nell’ottica di quel patto educativo che è l’obiettivo dell’assessorato ai Servizi educativi».

Lungo le vie Montebello e Conciliazione saranno presenti infatti anche scuole, gruppi e associazioni no-profit: il Gruppo Missionario Parrocchiale; la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza; la Scuola Primaria Carducci con l’Associazione Genitori; Casa Medie, un progetto di vita comune pomeridiana presso l’Oratorio della Brunella; gli amici di Ewe Mama onlus, impegnata in Africa per le missioni francescane; Casa Matteo Varese, luogo di pensiero, di progettazione e di esperienze concrete per i giovani; Polha Varese, Associazione Sportiva Dilettantistica per Disabili; SOS Malnate Junior; UICI onlus APS Unione Italiana Ciechi (Sezione di Varese); l’Istituto Maria Ausiliatrice.

«Con le dovute distanze, vi aspettiamo numerosi – ha affermato Roberta Bassani, responsabile della segreteria parrocchiale, che oggi ha presentato ufficialmente il programma dell’evento alla conferenza stampa tenutasi nella Sala Matrimoni del Comune di Varese – Dobbiamo rispettare le disposizioni anticovid, ma la gente ha voglia di stare insieme e rivedersi. Il mercatino ha luogo da 18 anni a Casbeno e ha sempre avuto una finalità benefica. A Natale dobbiamo sensibilizzare il fatto che in avvento uno sguardo verso i deboli è molto importante. Invitiamo hobbisti che danno una bella cornice al quartiere. Esporranno prodotti della loro creatività, oggetti fatti a mano. All’interno di questo contesto ospitiamo anche realtà associative caritative che operano nel territorio».

L’apertura è prevista sabato 4 dicembre alle ore 21.00, con un accompagnamento musicale in chiesa, mentre alle 22.30 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale sul sagrato. Domenica 5 appuntamento con le bancarelle nelle vie del quartiere, dove inoltre ci sarà il pozzo di Babbo Natale, un vero pozzo a cui attingere per pescare giocattoli e sorprese, e tanti punti con prodotti enogastronomici, mentre le note si diffonderanno in chiesa grazie a cinque giovani studenti musicisti varesini.