Visite guidate per grandi e per bambini alla mostra di Giovanna Giachetti “Se questo vale”

A due settimane dall’apertura della mostra “Giovanna Giachetti. Se questo vale”, due preziose occasioni dedicate al pubblico di adulti e famiglie permetteranno di approfondire le opere di Giovanna Giachetti esposte a Palazzo Cicogna, “raccontate” dalla voce dell’artista stessa, che sarà presente al museo per accompagnare il pubblico in un affascinante viaggio tra colori e materia.

Si parte sabato 27 novembre con visite guidate condotte dall’artista su due turni, con partenza alle ore 15.30 e alle ore 16.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare su piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili, al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-mostra-se-questo-vale-a-palazzo-

cicogna-213000890397

Le visite guidate saranno attivate con un minimo di 7 partecipanti per gruppo.

Sabato 4 dicembre è in programma un appuntamento speciale dedicato alle famiglie con bambini dagli 8 agli 11 anni: si tratta di un’attività a tema condotta dall’artista che svelerà ai piccoli partecipanti i “segreti” delle sue opere, per poi guidarli in un laboratorio di “tessitura creativa”. Due i turni di attività, con inizio alle ore 15.00 e alle ore 16.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare su piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili, al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-speciale-famiglie-laboratorio-mostra-se-questo-vale-a-

palazzo-cicogna-213058893887

Inoltre, domenica 5 dicembre, in occasione del finissage della mostra, alle ore 17.30 presso la Sala Don Rossi di Palazzo Cicogna è in programma la presentazione del libro “Giovanna Giachetti, 2020 from 2015″; edito da Nomos Edizioni, con testi di Martina Corgnati, Maria Fratelli, Elisabetta Longari e Marta Orsola Sironi.

Salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del Green Pass e indossare la mascherina per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.

La mostra “Se questo vale” rimarrà in calendario fino a domenica 5 dicembre, con ingresso libero e gratuito, nei seguenti orari di apertura del museo:

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 alle 18:00

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

sabato dalle 14:30 alle 18:30

domenica dalle 15:00 alle 18:30

lunedì- chiuso