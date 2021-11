Weekend tra nuvole e sole, sabato possibile neve a quote collinari

Arriva il weekend e tutti sono con gli occhi rivolti ai cielo per capire le bizze del tempi. “Il vortice depressionario giunto dall’Iberia che ha portato le piogge di ieri si trova oggi sulla Corsica e mantiene variabilità sul nostro cielo. Domani una perturbazione e aria più fredda dal N-Europa raggiungerà le Alpi con ancora tempo variabile, ma da domenica venti settentrionali riporteranno il sole sul versante sud Alpino e sulla pianura padana“.

Questo ci dice il Centro geofisico prealpino che per venerdì prevede “nuvolosità variabile e schiarite, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Al mattino nebbie in lenta dissoluzione in pianura e nelle valli. In serata più nuvoloso e deboli piogge qua e la, ma soprattutto all’Est. Poca neve su Orobie e Valtellina oltre 1000 m.”.

Anche sabato nuvolosità variabile, e probabilmente anche un po’ di sole. Ma “di primo mattino e in serata più nuvoloso con alcune piogge. Neve fino a quote collinari (600-800 m). Più freddo“

Domenica “soleggiato con passaggi nuvolosi. Ventilato da Nord su Alpi e Prealpi con nuvole e nevischio sulle creste di confine. All’alba possibili gelate fino in pianura e banchi di nebbia“.

La tendenza per fine mese potrebbe portare lunedì 29 e martedì 30 novembre giornate soleggiate e ventilate da Nord a tratti fino in pianura. Gelo all’alba nelle aree riparate dal vento. Massime in giornata verso 8°C.