Alfieri: “Con la nuova ordinanza Covid non cambia nulla per i frontalieri”

“La nuova ordinanza firmata martedì dal Ministro Speranza riguarda chi si muove principalmente per turismo. Non sono quindi soggetti alle nuove misure né i frontalieri né gli svizzeri che entrano in Italia per fare la spesa, andare al bar o al ristorante. Sempre che ci si muova su mezzo privato, la permanenza all’estero non duri più di 48 ore e la destinazione non sia a oltre 60 chilometri dal luogo di residenza. Abbiamo lavorato da subito insieme ai tecnici del Ministero per evitare che il nostro territorio venisse penalizzato e abbiamo raggiunto l’obiettivo.” Con queste parole il Senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, fa chiarezza riguardo alla nuova ordinanza del ministro della Salute.