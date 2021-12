Auto in fiamme in autostrada A8 a Castellanza

I vigili del fuoco di Busto-Gallarate stanno intervenendo in autostrada A8 per un’autovettura in fiamme. Il veicolo è fermo a Castellanza, sulla carreggiata in direzione Milano (foto inviata da un lettore).

Non si segnalano interventi del 118.

Sul posto c’è anche la Polizia Stradale.

(Articolo aggiornato alle ore 14.45 di lunedì 13 dicembre)