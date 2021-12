Coppa Cev: la Uyba chiede strada a Stoccarda, capolista della Bundesliga

Ricomincia dal taraflex amico della E-Work Arena il cammino europeo della Uyba Busto Arsizio impegnata in Coppa Cev. Dopo aver superato al primo turno in modo piuttosto agevole le belghe del Gent, ostacolo sulla carta non dei più semplici, la squadra di coach Musso è pronta per sfidare le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda con il match di andata previsto a partire dalle 20,30 di mercoledì 8 dicembre in viale Gabardi.

Anche l’incrocio con il team tedesco è di quelli importanti: lo Stoccarda si presenta infatti a Busto con i gradi di capolista indiscussa della Bundesliga: la squadra allenata da Aleksandersen sta disputando una grande regular season nel torneo domestico ed è attualmente in testa con sette punti di margine sulla seconda forza, l’Aquisgrana. L’Allianz sarà all’esordio in Coppa Cev perché nel turno precedente era accreditata di un cosiddetto “bye” e questo può essere un piccolo aiuto a favore della Unet E-Work che ha già saggiato il clima europeo in questa prima parte di stagione.

Il resto però è tutto da giocare: le ospiti hanno nell’opposto americano Krystal Rivers uno dei principali punti di forza insieme alla spagnola Segura e all’altra banda “stelle e strisce” Lee. Per il resto, l’ossatura dello Stoccarda è tedesca e nel torneo casalingo ha dimostrato una grande solidità. La Unet però sa di avere valori importanti al proprio interno: lo si è visto anche a Trento nonostante il mezzo passo falso. Se è vero che Busto ha regalato i primi due set (e lasciato un punto per strada), è altrettanto evidente che una volta con le spalle al muro le Farfalle hanno trovato i colpi e la concentrazione per reagire.

«Stoccarda è prima nella Bundesliga, davanti anche a Dresda e Schwerin, squadre abituate a fare anche la Champions e questo la dice lunga sul valore del team allenato da Aleksandersen – è il monito di Marco Musso – Le squadre tedesche giocano bene e con velocità, sarà una partita difficile tatticamente e tecnicamente. Noi lavoriamo senza sosta in palestra per essere pronti».

La partita di Busto Arsizio non rientra tra quelle comprese nell’abbonamento ma la società del presidente Pirola ha scelto la via del prezzo popolare: posto unico e biglietti a 10 euro (casse aperte dalle 19), con ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Necessario il super green pass.