Il Covid ferma Legnano e Castellanzese

Il Covid sta tornando a colpire i campionati dilettanti e nel Girone B di Serie D sono già diverse le squadre costrette in quarantena e le gare rinviate.

Tra queste ci sono Legnano e Castellanzese, che non scenderanno in campo per il turno infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre, ultimo impegno dell’anno solare.

I lilla hanno già rinviato la gara in programma sabato 18 in casa del Villa Valle e anche l’impegno interno contro il Caravaggio di mercoledì 22 è già stato fatto saltare.

È delle ultime ore invece il rinvio della gara tra Castellanzese e Arconatese, che doveva giocarsi al “Provasi”. In casa neroverde si sono registrati dei casi di Covid e, come da regolamento, la squadra è stata messa in quarantena.

Termina quindi senza giocare il 2021 di Legnano e Castellanzese, che torneranno in campo nel 2022 con rinnovate ambizioni.