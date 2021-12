Castellanzese e Legnano giocano d’anticipo

Saranno impegnati in anticipo Castellanzese e Legnano, che in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre (ultima di campionato per il 2021), giocheranno sabato 18 alle ore 14.30 per avere un giorno in più di riposo.

Neroverdi e lilla avranno impegni esterni: la Castellanzese andrà ad Adro (provincia di Brescia) per affrontare lo Sporting Franciacorta; il Legnano invece sarà ospite il Villa Valle.

SPORTING FRANCIACORTA – CASTELLANZESE

La sconfitta interna contro il Villa Valle è stato un altro brutto colpo in casa neroverde, che non ha dato seguito alla bella vittoria di Carate Brianza. La squadra di mister Corrado Cotta cerca quindi di chiudere nel modo migliore questo 2021 che è stato comunque storico, iniziando dall’insidiosa trasferta in Franciacorta. i bresciani hanno 20 punti, si trovano a metà classifica e sono in linea con le aspettative di inizio stagione. L’ultimo ko in casa della capolista Sangiuliano è stato un passo falso che non cancella quanto di buono fatto finora. Sarà una gara tra squadre ferite che hanno voglia di tornare a fare punti.

VILLA VALLE – LEGNANO

Il riposo forzato di settimana scorsa a causa del ghiaccio allo stadio “Mari” ha costretto il Legnano a una pausa lunga prima di due impegni ravvicinati. Il prossimo in ordine di tempo vedrà i lilla di scena nella bergamasca, a Villa d’Almè, stadio di casa del Villa Valle. La squadra di mister Marco Sgrò parte con l’obiettivo dichiarato di vincere per ritornare in zona playoff, al cospetto di una squadra che invece è in difficoltà e che ha bisogno di punti per togliersi dai bassifondi della graduatoria.